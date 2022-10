07-10-2022 11:51

Mentre il Napoli incanta sul campo da gioco grazie soprattutto al rinnovamento operato nello scorso calciomercato, la dirigenza azzurra non resta con le mani in mano. Alla “squadra più entusiasmante d’Europa”, come è stato definito il team di Luciano Spalletti dalla stampa internazionale dopo il 6-1 all’Ajax, serve continuità e serenità, due elementi che Aurelio De Laurentiis e il d.s. Cristiano Giuntoli sono pronti ad assicurare rinnovando i contratti dei giocatori vicini alla scadenza.

Il Napoli alle prese con i rinnovi di contratto

Dopo Alex Meret e Alessio Zerbin, il Napoli è al lavoro per il prolungamento di contratto di due elementi chiave per la squadra di Spalletti: André Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, ovvero i due perni del centrocampo azzurro in questa stagione. Subito dopo aver chiuso le trattative con i due centrocampisti, il Napoli potrebbe concentrarsi sul rinnovo di Spalletti.

Il Napoli spinge per il rinnovo di Spalletti

A dare la notizia è il quotidiano Il Mattino, secondo cui il brillante inizio di stagione ha convinto De Laurentiis a blindare la posizione dell’allenatore toscano. Il contratto di Spalletti è in scadenza a giugno 2023, tuttavia nell’accordo col Napoli è prevista un’opzione per il rinnovo unilaterale a favore della società azzurra: di fatto, dunque, ADL potrebbe estendere il contratto di Spalletti per un’altra stagione senza consultare l’allenatore di Certaldo.

Tuttavia De Laurentiis ha intenzione di mantenere il massimo della serenità nei rapporti col suo allenatore: ecco perché il presidente del Napoli è intenzionato ad avviare una nuova trattativa per il rinnovo di contratto di Spalletti, magari accontentando le eventuali richieste di aumento del tecnico.

Napoli, l’attuale ingaggio di Spalletti

L’attuale ingaggio dell’allenatore toscano è di 3,2 milioni di euro a stagione, somma che fa di Spalletti il quarto tecnico della serie A per guadagni: al primo posto ci sono Massimiliano Allegri e José Mourinho (7 milioni l’anno per entrambi), seguiti da Simone Inzaghi (4 milioni).

Spalletti ha dichiarato nelle scorse settimane di non voler discutere di rinnovo fino al termine della stagione e di preferire soltanto accordi annuali. Tuttavia, secondo il Mattino, la trattativa per il prolungamento del suo contratto potrebbe avviarsi (e concludersi) già durante la pausa della serie A per i Mondiali in Qatar.