Il Parma fa chiarezza sulle condizioni di Cornelius

Andreas Cornelius si è fermato in allenamento con il Parma e nell'ambiente ducale l'apprensione era molta per le condizioni del panzer danese, autore di tre gol con il Genoa e chiamato a prendere il posto di Roberto Inglese a sua volta fermo per infortunio.

La società emiliana ha quindi emesso un bollettino giovedì, a proposito delle condizioni del centravanti: "Andreas Cornelius – vi si legge – si è sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso".

Aggiornamenti anche su un altro infortunato di lungo corso: "Il giocatore Alberto Grassi è stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio destro da parte del Dottor Paolo Adravanti presso l'Ospedale 'Città di Parma', in presenza del Coordinatore dell'Area Medica del Parma Calcio 1913 Giulio Pasta. L'intervento è perfettamente riuscito. Alberto Grassi aveva iniziato un percorso riabilitativo, dopo aver effettuato una consulenza anche con il Dr. Ramon Cugat, senza tuttavia aver ottenuto la completa risoluzione della sintomatologia, motivo per cui si è reso necessario l'intervento. Il giocatore sarà dimesso in serata e dovrà seguire un periodo di riposo di due settimane per poi proseguire un protocollo riabilitativo specifico".

Lavoro differenziato, infine, per Vincent Laurini e terapie per Bruno Alves e Roberto Inglese.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 21:17