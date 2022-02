Il Parma vince e convince, Iachini: "Siamo rimasti sereni"

12-02-2022 18:25

Segnali di risveglio a Parma: i ducali hanno superato per 4-1 il Pordenone con i gol di Pandev, Man, Vazquez e Benedyczak, portandosi a 4 punti dalla zona playoff.

Dopo il match il tecnico dei crociati Beppe Iachini si è detto soddisfatto: “Abbiamo preso gol per una nostra bontà di fair play, i ragazzi si sono fermati e quando si è rialzato il giocatore ha segnato. Se l’arbitro non fischia è giusto continuare, abbiamo commesso un’ingenuità”.

“I ragazzi hanno accusato il colpo, ma poi nel secondo tempo con qualche accorgimento siamo tornati in campo compatti, alti e giocando in avanti. Nell’intervallo sapevamo di poter ribaltare il match. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la serenità. Pandev uscito prima? Speriamo non sia nulla di grave”.

