Il Perugia torna in Serie B: Padova beffato

E’ durato un solo anno il purgatorio del Perugia in Serie C: gli umbri battono in trasferta la Feralpisalò e chiudono al primo posto il girone B con 79 punti, regalandosi la gioia per l’immediato ritorno in B.

Stessi punti Padova, solo secondo nonostante l’1-0 rifilato ad una Sambenedettese in crisi societaria: i biancoscudati si devono accontentare della piazza d’onore in virtù della differenza reti negli scontri diretti, favorevole al ‘Grifo’.

Il Perugia ringrazia Elia e Bianchimani, autori dei goal decisivi, e può festeggiare al culmine di una stagione entusiasmante e ricca di colpi di scena, che fino a poche settimane fa vedeva anche il Sudtirol in corsa per la promozione diretta.

Padova costretto a passare dai playoff per la conquista di un posto al sole: i veneti inizieranno il loro cammino a partire dai quarti di finale.

OMNISPORT | 02-05-2021 17:18