Il Piacenza crolla sul traguardo, Entella in B

È l’Entella la terza squadra promossa direttamente dalla Serie C alla Serie B. Questo il verdetto di una palpitante ultima giornata del girone A che ha visto i liguri effettuare il controsorpasso ai danni del Piacenza.

Gli emiliani si erano portati in vetta alla classifica grazie alla vittoria nello scontro diretto giocato il 9 aprile, recupero della nona giornata. I due punti di margine sono stati mantenuti nel penultimo turno, che ha visto il Piacenza battere in casa l’Olbia per 3-2 e l’Entella passare per 2-0 sul campo della Juventus Under 23, ma la situazione si è nuovamente ribaltata nell’ultimo turno che ha visto gli emiliani perdere 2-0 sul campo del Siena e la Virtus vincere 1-0 in casa contro la Carrarese grazie a un gol segnato al 90’ da Matteo Mancosu.

L’Entella, che si unisce a Pordenone e Juve Stabia, con le quali disputerà la Supercoppa di categoria, torna in B dopo una sola stagione, concludendo nel migliore dei modi un’annata tormentata, segnata dal mancato ripescaggio tra i cadetti, di cui i liguri hanno avuto certezza solo ad ottobre. Il Piacenza è invece atteso dai playoff.

SPORTAL.IT | 04-05-2019 18:34