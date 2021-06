Il piano B del Napoli intriga i tifosi: Meglio del primo

Prima di tutto vendere. O forse no. Perché tra le pieghe del mercato del Napoli, ancora di fatto bloccato, sta prendendo corpo un’ipotesi che intriga il presidente De Laurentiis, il ds Giuntoli, lo stesso Spalletti. Soprattutto, sembra intrigare parecchio anche i tifosi. Di che si tratta? Lo spiega il Corriere del Mezzogiorno, in un articolo pubblicato sul quotidiano oggi in edicola.

Napoli, prende corpo il piano B di mercato

Ecco cosa scrive il quotidiano a proposito del club azzurro: “Il Napoli sul mercato è in una situazione di stasi, attende che prenda forma l’era Spalletti e soprattutto di capire se nelle prossime settimane arriveranno proposte per i propri gioielli. Nella programmazione, quindi, c’è anche il piano B, l’idea di una campagna acquisti senza cessioni, coprendo con soluzioni low-cost le esigenze dovute alle partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko“.

Napoli: restano i big e arrivano rinforzi low-cost

L’infinita lista di partenze illustri, insomma, potrebbe essere depennata. Una lista che comprende capitan Insigne, ma anche altri simboli del Napoli degli ultimi anni, da Koulibaly a Fabian, per passare ad altri pezzi pregiati che hanno mercato, come Manolas o Politano. Quanto ai rinforzi a basso costo, i nomi sono sempre gli stessi. Al posto di Hysaj potrebbe arrivare Reinildo Mandava dal Lille, anche se l’ultimo nome è quello dell’ucraino Mykolenko. In luogo di Maksimovic potrebbe esserci spazio per la soluzione interna, il ritorno di Luperto. Quanto al sostituto di Bakayoko, in lizza ci sono Basic del Bordeaux, il doriano Thorsby oppure Sissoko in prestito dal Tottenham.

I tifosi del Napoli approvano il piano B

La prospettiva non dispiace ai tifosi azzurri. “Con la rosa attuale e se prendiamo un terzino sinistro ce la giochiamo per il quarto posto”, scrive uno. “Magari fosse così, a me piace più il piano B del piano A zeppo di cessioni”, sottolinea un altro. “È un piano al risparmio, ma se ci fate caso nessuno ha cash: Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio tutte al verde”, un altro parere. Non manca qualche voce critica: “Ed ecco De Laurentiis di nuovo alle prese con uno spettacolo di magia illusionista”, oppure: “Ma è piano B oppure piano per la serie B?”. Mentre un fan osserva: “Mercato bloccato per tutti, che vi aspettavate?”.

SPORTEVAI | 15-06-2021 11:11