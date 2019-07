Il Pisa ricomincia da 12

Esordio stagione per il neopromosso in B Pisa che allo Stadio "Grilli" di Storo, sede quotidiana degli allenamenti in questa fase di preparazione precampionato, ha affrontato in triangolare due selezioni locali. Per il tecnico Luca D'Angelo si e' trattato dell'occasione giusta per mettere a frutto la prima settimana di lavoro atletico e tattico facendo ruotare tutti i calciatori a sua disposizione.

Alla fine sono cinque i gol messi a segno dai nerazzurri contro il Chiese (apre Masucci, poi doppiette per Moscardelli e Pesenti) e sette contro il Pieve di Bono (doppiette per Alberti e Marconi, in gol anche Langella, Siega e Minesso).



SPORTAL.IT | 21-07-2019 20:51