Il Processo: C'è un giocatore che blocca il mercato della Juve

Il mercato di gennaio è partito ieri ufficialmente ma da tempo le società stanno lavorando per provare a rafforzare le squadre, sia pur tra le mille difficoltà dovute alla scarsa liquidità e all’emergenza per la nota questione Covid. Sarà un mercato creativo, fatto di scambi e di parametri zero ma anche su questo aspetto possono sorgere complicazioni impreviste, come nel caso della Juventus.

Chirico rivela che Bernardeschi paralizza il mercato della Juve

Il tema viene trattato al Processo su 7Gold dove una notizia di mercato la dà Marcello Chirico. Il direttore de Il Bianconero rivela che i bianconeri avevano le mani su Depay ma non possono chiudere perché l’operazione si sarebbe concretizzata solo con uno scambio con Bernardeschi. L’ex viola però non intende muoversi da Torino.

Per Santini è lotta a due per il Papu Gomez

Anche l’esperto del quotidiano Libero, Fabio Santini, parla di Bernardeschi al Processo. Il centrocampista, finito ai margini della Juve dove Pirlo gli preferisce sempre altri giocatori, è nella lista di uscita di Paratici che vuole darlo almeno in prestito, per liberarsi dell’ingaggio e puntare a Gomez. Sul Papu c’è anche l’Inter, pronta ad offrire al talento in rotta con l’Atalanta un ingaggio di 2,5 milioni.

Su Llorente si fionda la Roma

La Juve ha sempre i fari accesi su una punta e dopo i tentennamenti di Giroud potrebbe riprovarci per Llorente ma Santini avvisa che sullo spagnolo si registra anche il forte interessamento della Roma. Sempre che poi il Napoli lo lasci libero: “La società azzurra, tuttavia, potrebbe tenere il calciatore. Gattuso, al momento, ha gli uomini contati in attacco e l’ex Tottenham potrebbe tornare utile”.

Il Napoli su Emerson Palmieri

Infine Fabio Santini ha poi parlato anche della questione relativa al terzino sinistro per gli azzurri: “Il Napoli è interessato a Emerson Palmieri. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe ripetere l’operazione Bakayoko. Il difensore ora al Chelsea approderebbe in Campania con la formula del prestito. Bisognerà tuttavia convincere i Blues”.

SPORTEVAI | 05-01-2021 09:11