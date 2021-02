Il Processo rivela futuro Cr7 e scambio Inter-Chelsea

Siamo a febbraio ma paradossalmente il mercato è più attivo ora che nel mese scorso quando nella finestra invernale ci sono stati pochi scambi e ancor meno colpi. In vista della prossima stagione in tanti si stanno già muovendo, calciatori e club, e tutte le ultime notizie le anticipa su 7Gold Fabio Santini nel corso de “Il Processo”. La firma del quotidiano Libero si sofferma in particolare su Juventus, Inter e Napoli.

Per Santini Cr7 vuole andare al Psg

Si parte da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, autore di una doppietta ieri col Crotone e nuovamente capocannoniere solitario in A, secondo Santini avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di lasciare la Juventus per una nuova avventura. Il campione portoghese ha intenzione di approdare in Francia, al Psg. “Vedremo come si evolverà la situazione”.

Scambio all’orizzonte tra Inter e Chelsea

Poi si passa ai nerazzurri: “Chelsea e Inter stanno pensando a uno scambio di mercato che, qualora venisse concretizzato, sarebbe davvero clamoroso considerando i giocatori coinvolti”.

“N’Golo Kanté approderebbe alla corte di Antonio Conte all’Inter. Al Chelsea, invece, arriverebbe il difensore Milan Skriniar. Attenzione però: ci sono altre voci clamorose provenienti invece dalla Spagna: il Real Madrid sarebbe disposto a investire una cifra pari a ottanta milioni di euro per il difensore. Lo slovacco sta disputando una grande stagione con la maglia dei nerazzurri ed è logico che sia così richiesto”.

Infine in casa Napoli il tema è il prossimo allenatore: Aurelio De Laurentiis, per la prossima stagione, punta sull’attuale allenatore dello Spezia. Sto parlando naturalmente di Vincenzo Italiano, mister che sta facendo ottime cose. Il presidente del Napoli è rimasto molto colpito dal modo di giocare dei liguri e starebbe pensando seriamente di portare Italiano al Napoli”.

SPORTEVAI | 23-02-2021 09:20