24-05-2022 16:31

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, dopo aver perso Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain.

I giganti spagnoli erano considerati i favoriti per l’acquisto di Mbappe, ma un ripensamento tardivo ha portato il giocatore a firmare un prolungamento di tre anni per rimanere in Francia.

Madrid e City si sono affrontati nella semifinale di Champions League, ma potrebbero ritrovarsi presto a parlare di affari per il giocatore inglese.