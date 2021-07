Sterling tuffatore? Il paragone fa arrabbiare i tifosi della Juventus

Apri Twitter e ti ritrovi Cuadrado in tendenza, come se la Colombia avesse giocato nella notte. E invece Cuadrado ha giocato la notte prima. Certo, ci sono voci sul suo conto: sempre più probabile il rinnovo di contratto con la Juventus, in scadenza a giugno 2022. Ma sui social non si parla del colombiano per il mercato. O meglio, solo pochi dei tantissimi commenti su di lui sono rivolti all’accordo in arrivo. Molti di più quelli sulle somiglianze tra Cuadrado e Sterling. Già, perché moltissimi hanno paragonato l’esterno dell‘Inghilterra al calciatore della Juve e alla sua “abilità” nel procurarsi i rigori dopo il plateale “tuffo” valso il penalty decisivo nella semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca.

Social in coro: “Sterling sembrava Cuadrado”

A scatenarsi soprattutto gli anti-juventini, ovviamente. “Rigore ridicolo, Sterling che si tuffa come un Cuadrado qualsiasi e l’arbitro che non vede l’ora di abboccare”, scrive un utente. “Generoso??? Mi fate ridere. Questo é un rigorone, un rigore al Cuadrado“, è il pungente sarcasmo di un altro fan. “Un penalty degno del miglior Cuadrado“, un altro commento. E via con Tweet di questo genere, per tutta la notte e anche di buon mattino.

Sterling vs Cuadrado, trova le differenze

Ma molti lamentano anche il diverso trattamento della stampa. A cominciare dal commento indignato del giornalista Giovanni Capuano: “Semplicemente uno scandalo”. Tanti i commenti: “Quello di Cuadrado/Perisic invece com’era?”. Oppure: “Non ricordo uguale sconcerto in occasione dei tanti rigori dubbi concessi alla Juve per Cuadrado. Anzi, recentemente Gazzetta ne ha elogiato la furbizia”. Seccata la replica del giornalista: “Esempio di come funzionano i social. Uno scrive un pezzo su Sterling e una marea di webeti risponde: ‘Eh ma pensa a Calvarese… Dove eri quando Calvarese ha dato rigore alla Juve? Pure colleghi si uniscono alla marea. Dove ero? Esattamente qui (e cita un suo articolo sull’errore di Calvarese in Juve-Inter, ndr)”. Ma la polemica continua. Anche il giornalista Paolo Ziliani tratta la vicenda: “Fateci caso. Ora l’arbitro Makkelie, che ha concesso un rigore molto dubbio, per non dire inesistente, sul simulatore Sterling, verrà massacrato dai media italiani; che non battono ciglio, ogni anno e da decenni, davanti ai Calvarese, Orsato, Mazzoleni, Rocchi, ecc. ecc.”.

SPORTEVAI | 08-07-2021 09:37