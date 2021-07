La teoria del complotto pro-Inghilterra spopola sul Web

L’Inghilterra che arriva in finale ad Euro 2020 grazie al discutibile rigore fischiato dall’arbitro Makkelie contro la Danimarca dà nuovo fuoco sul web alle polemiche anti-Uefa.

Il complotto pro-Inghilterra

Sono soprattutto i tifosi delle squadre che sono in lotta con la federazione europea per il caso legato alla Superlega – come quelli della Juventus – a infiammare i social sostenendo che dietro gli errori arbitrali in favore degli inglesi siano un ringraziamento al premier britannico Boris Johnson per essersi schierato contro il progetto Superlega.

La protesta contro Ceferin

“Scandaloso! Ceferin darà il premio agli inglesi per aver di fatto smontato la Superlega che avrebbe sancito la fine della UEFA. Ceferin sarebbe passato alla storia come il presidente che ha fatto sparire la federazione. Ovvio il ringraziamento a Boris J. e a tutti gli inglesi”, commenta su Twitter Matteo.

Diego concorda: “Gli interessi che girano sotto sono molteplici… Non dimenticate che fu il Regno Unito, nella figura anche di Johnson, a sostenere Ceferin contro la Superlega, anche se poi nel e col tempo si rivelerà tutto inutile, ma tant’e..”. “Mi sa che Ceferin li voleva in finale per sdebitarsi per la questione Superlega – scrive Resenzatrono, che però resta fiducioso per la finale – ma questa Italia è nata per battere qualunque squadra!”.

Kicco ironizza: “Ma il rigore all’Inghilterra era incluso nel pacchetto regalo di Boris Johnson per il contrasto ai club aderenti alla Superlega?”. Bladistic, invece, rispolvera un hashtag caro agli anti-Uefa: “La mafia ha colpito ancora. Inghilterra in finale con un rigore inesistente. Uefa, Ecco perché non volevate la superlega. #Ceferinout”.

SPORTEVAI | 08-07-2021 08:52