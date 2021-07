Euro 2020, Harry Kane già pronto sfidare l'Italia

Ha partecipato all’azione dell’1-0 inglese, poi ha segnato il rigore decisivo che ha portato la nazionale dei 3 leoni in Finale. Questa è stata senza dubbio la partita dell’Uragano Harry Kane, che è ora il capocannoniere dell‘Inghilterra nei grandi tornei internazionali (Europei/Mondiali), avendo raggiunto Gary Lineker a 10 gol.

Appena la fine del match, l’attaccante e capitano inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni che chiariscono subito quale sia lo spirito della nazionale di Southgate:

“È incredibile, è stata una partita difficile. Loro sono difesi bassi, un po’ ce lo aspettavamo. Il pubblico è stato incredibile. Il rigore? Non è stato facile segnare, Schmeichel è stato bravo a respingere. Sono contento per averla rimessa dentro e aver raggiunto Lineker. Contro l’Italia sarà difficile, ma ora vogliamo vincere questi europei in casa”.

OMNISPORT | 08-07-2021 00:18