Juve, Cuadrado nella bufera dopo lo sfogo sui social

In questa estate finalmente ricca di pallone, oltre a Euro 2020 gli appassionati di calcio possono godersi lo spettacolo e le emozioni della Copa America. Questa notte si è disputata la tanto attesa sfida tra Brasile e Colombia, valida per la terza giornata del girone B. La gara la vince il Brasile, in rimonta, grazie alle reti al 78′ di Firmino eal 100′ di Casemiro, che vanificano la splendida rovesciata iniziale di Luis Fernando Díaz, La Seleçao scappa così in classifica a punteggio pieno, portandosi a +5 sulle inseguitrici, ma la Colombia è furiosa con il direttore di gara, Néstor Pitana. E sui social lo sfogo dell0 juventino Juan Cuadrado scatena i tifosi italiani.

L’episodio che scatena la protesta di Cuadrado

L’episodio che porta alle proteste dei Cafeteros coincide con il gol del pareggio Verdeoro: il lancio di Neymar centra Pitana che, gesticolando illude i colombiani di voler fermare il gioco. La sfera è però ancora in possesso del Brasile e la gara prosegue fino all’incornata vincente di Firmino, che si insacca con la complicità di un Ospina non proprio impeccabile. Immediate quanto veementi, ma inutili, le proteste dei colombiani che, anche dopo l’intervento del Var, sono costretti a veder convalidato il punto dell’1-1.

Il doppio sfogo social di Cuadrado

Al termine del match, l’esterno della Juventus e della nazionale colombiana, Juan Cuadrado grida allo scandalo sui social. Su Instagram, il colombiano ha scritto: “Il lavoro, lo sforzo, la disciplina sono macchiati da un errore, orgoglioso della mia squadra confidando in Dio che domani sarà migliore”, mentre sul suo Twitter ha postato una foto del regolamento accompagnandola dal messaggio polemico: “Non è che non so perdere, ma le regole sono le regole“. Come facile immaginare, il messaggio ha scatenato l’ironia dei tifosi dall’altra parte del mondo, che dimostrano di avere ancora negli occhi le immagini del finale di Inter-Juventus, con il contestatissimo rigore da tre punti concesso ai bianconeri per un contatto tra Perisic e Cuadrado e trasformato proprio dal colombiano.

I commenti dei social allo sfogo di Cuadrado

Il giornalista Paolo Ziliani si limita a postare la notizia con un sarcastico: “La migliore del giorno”. C’è poi chi twitta: “Cuadrado si è lamentato di un furto. Direi che il top di giornata è stato raggiunto” e ancora: “Cuadrado che invoca le regole… Come se un ladro chiamasse la polizia…”. I commenti italiani contro lo juventino sono una mezza infinità. Un tifoso interista scrive: “Non fa sorridere… fa scompisciare proprio!!!“, e anche: “il peggior truffatore che esista. antisportivo, scorretto, falso, cattivo… ben gli sta“. E non manca chi fatica a credere che sia vero: “Vi prego ditemi che è un fake…“, “Cuadrado che parla di regole? Ditemi che è uno scherzo, per favore”, “Caro Juan, si chiama Karma. Infatti il gol decisivo lo ha segnato Casemiro, che dovrebbe farti ricordare qualcosa…”.

SPORTEVAI | 24-06-2021 18:02