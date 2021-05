Il realismo di Alonso: "Non sono al massimo"

Quello di Fernando Alonso non è stato un inizio di stagione esaltante. Appena cinque punti in classifica dopo 4 Gp, il pilota spagnolo era però consapevole di dover soffrire in avvio sia per i due anni di lontananza dalla Formula 1 sia per le difficoltà incontrate dal nuovo team Alpine.

Staccato di cinque lunghezze dal compagno di squadra Esteban Ocon, l’ex ferrarista si è detto ottimista in vista del Gp di Monaco, senza però negare di non essere al meglio della condizione: “Non sono al massimo, ma devo spingere al 100% per superare le problematiche che ho affrontato nelle ultime settimane”.

“Penso che la vettura sarà molto veloce a Montecarlo – ha aggiunto Alonso, reduce dall’opaco 17° posto nel Gp di casa in Spagna – Storicamente ho sempre avuto un gran feeling con quel circuito e come performance penso che potremmo fare molto bene. Durante il week-end sarà importante lavorare sul giro secco”.

