Il retroscena di Carlo Alvino su Juve-Napoli incendia il web

Il giorno dell’udienza al Coni per la discussione del ricorso presentato dal Napoli contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione si avvicina. Il 22 dicembre, a sezioni unite, il Collegio di Garanzia dello Sport prenderà in esame il corposo dossier degli avvocati di De Laurentiis. Non ci saranno contro-deduzioni, invece, nè da parte della Figc, né da parte della Juventus, che non si sono costituiti in giudizio. Una decisione, soprattutto quella dei legali della Federcalcio, che ha indubbiamente sorpreso.

Juve-Napoli, il retroscena

Proprio in vista dell’udienza sarebbero cominciate le “grandi manovre”. A rivelare un clamoroso retroscena, attraverso il proprio profilo Twitter, è il giornalista-tifoso partenopeo Carlo Alvino, con un post che sta facendo discutere. Secondo il cronista, ci sarebbero stati fitti colloqui tra il presidente del Napoli e quello della federazione. Ecco il testo completo del messaggio: “Lontano dalla luce dei riflettori il Napoli prova a far valere le proprie ragioni. Fitti colloqui De Laurentiis-Gravina“.

Juve-Napoli, le reazioni

Tante le reazioni al post di Alvino. “Bravo, li hai accesi tu i riflettori”, applaude ironicamente Renato. “Magari avessi questo potere, io tuttalpiù accendo un cerino”, la brillante risposta del giornalista. “Io voglio il punto. Di rigiocare una partita che sarebbe decisa da un rigorino m’importa il giusto”, sentenzia Gennaro. Altri non si fanno troppe illusioni: “Sbaglia interlocutore… deve chiamare Andrea Agnelli, Gravina non decide nulla”, scrive Giovanni. E Francesco: “Gravina stava anche a Castel di Sangro e abbiamo visto i risultati. Figuriamoci se ne esce qualcosa di buono”.

Juve-Napoli, gli scenari

Dopo i primi due gradi di giudizio interni alla Figc, la vicenda relativa alla partita fantasma tra bianconeri e azzurri si sposta ora al Coni, con giudici “esterni” chiamati a esaminare la legittimità delle argomentazioni dei partenopei. Per alcuni organi di stampa, tra i quali Repubblica, ci sarebbero fondate possibilità che il giudizio possa essere ribaltato, al punto che in Lega nell’assemblea di ieri si è discusso anche della data del recupero della partita, che potrebbe avvenire però soltanto in primavera.

SPORTEVAI | 19-12-2020 09:31