Ricorso Juve-Napoli, Auriemma scatena i social: dipende da loro

Mancano dieci giorni e una prima verità verrà fuori: l’udienza del Collegio di garanzia dello Sport del Coni per il caso Juve-Napoli si svolgerà il 22 dicembre alle ore 14.30 e sarà a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Verrà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra Juventus e Napoli. Nei primi due gradi di giudizio il Napoli è stato punito con il 3-0 d’ufficio e con un punto di penalizzazione e sul tema – dopo tanti pareri nei giorni precedenti – ieri si è espresso anche il presidente del Coni Malagò.

Le parole di Malagò sul ricorso del Napoli

Malagò è stato sintetico ma assai chiaro al riguardo: “Mi auguro che non si vada oltre la giustizia sportiva perché sarebbe una sconfitta dello sport“.

Auriemma risponde a Malagò su twitter

A queste dichiarazioni ha voluto rispondere Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano, volto noto di Tiki Taka, ha postato un tweet chiarissimo: “Caro Malagò, dipende solo da voi… “.

I tifosi della Juve attaccano Auriemma

Fioccano le reazioni e sono soprattutto i tifosi della Juve a commentare: “Dipende solo dal Napoli, ammettere le proprie colpe e accettare un risultato che era da regolamento assegnato in caso di non presentazione (unico caso in serie A). Così si rimane in ambito sportivo, altrimenti meritate altre penalizzazioni senza se e senza ma” o anche: “In tutti i campionati di tutta Europa, in tutte le partite di Champions e Europa league una sola squadra non si è presentata. E volete pure avere ragione?hanno giocato squadre con 8/10 assenti e voi con soli 2 avete fatto sta pantomina? Almeno abbiate la dignità di farla finita”.

Il web è un fiume in piena: “Ancora con sta storia ??? Avete violato qualsiasi protocollo e ancora volete ragione ??? Adl ha annullato la partenza il venerdì ha annullato i tamponi da effettuare a Torino e ancora continuate a piangere ??” oppure: “Quando si ammettono errori lo spirito sportivo trionfa sempre. Quando non si fa chiarezza allora qualche altra cosa prevale sullo sport. Forse Malago’ intendeva questo” e infine: “Bastava non annullare aereo e tamponi e venire a Torino. Non era difficile”.

