Il retroscena di De Sciglio: "Stavo per firmare col PSG, la Juve disse no"

Mattia De Sciglio e il PSG, un matrimonio ‘vietato’ dalla Juve. A svelarlo è il terzino, oggi in prestito al Lione, in un’intervista concessa a ’20 Minutes’.

“Lo scambio con Kurzawa nell’inverno 2020? Sì, stavo per firmare a Parigi ma all’ultimo il trasferimento non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Ora mi trovo all’OL e sono molto felice”.

De Sciglio racconta il suo ‘sì’ al Lione.

“Ho parlato con Fabio Grosso, un ex, che mi ha detto come fosse rimasto innamorato del club e della città. Ho accettato senza pensarci come mi ha detto di fare, quando si è presentata quest’opportunità avevo proprio in mente di vivere un’esperienza all’estero”.