Il rinnovo spacca i milanisti: "Meglio andare sul mercato”

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu tiene impegnata la dirigenza del Milan ormai da settimane. Secondo Tuttosport Paolo Maldini incontrerà a breve i rappresentati del trequartista turco che, secondo quanto emerso negli ultimi mesi, ha chiesto un sostanzioso aumento di ingaggio rispetto ai 2,5 milioni di euro percepiti finora per firmare il suo prolungamento con il club rossonero.

Stallo per Calhanoglu, spunta l’idea Gomez

Il Milan, però, intenderebbe superare i 3,5-4 milioni di euro, mentre il giocatore chiederebbe più del doppio. Di qui una situazione di stallo che potrebbe portare Maldini a fare altre scelte. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse voci di un interessamento del Milan per Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta: i bergamaschi vogliono tra i 10 e i 15 milioni per il cartellino dell’argentino, che non dovrebbe avere problemi ad accettare il Milan.

I milanisti si dividono sul trequartista

I tifosi rossoneri, intanto, si spaccano tra coloro che vorrebbero confermare Calhanoglu e chi, invece, preferirebbe puntare su Gomez. “E basta con ‘sto Papu – sbotta Davide su una delle pagine Facebook più frequentate dai supporter rossoneri -, è trattato come un fenomeno ma a 33 anni non è mai andato oltre l’Atalanta, che grande carriera…”.

Scettico sull’argentino anche Andrea: “Tecnicamente e atleticamente Gomez è più forte, ma il lavoro di Cahla ci metterebbe mesi per impararlo…”. Anche Luca la pensa così: “Il Papu a 32 anni è ancora tanta roba, ma il lavoro che fa Hakan non lo potrebbe fare: meglio dare più ingaggio al turco, comunque 26enne”.

Per Pietro il rinnovo del turco non dovrebbe essere un problema: “Ma se spendi 15 milioni per l’acquisto del Papu, con gli stessi soldi non puoi fare un triennale a Calhanoglu?”. In disaccordo Giammarco: “7 milioni al turno sono troppi! Vada via sereno e prendiamo il Papu che è molto più forte”.

Anche Lux punterebbe sull’argentino: “Gomez colpo da fare, tecnicamente è stratosferico!”. Angelo, infine, pensa in grande: “Bisogna rinnovare Calhanoglu e prendere anche Papu Gomez se vogliamo lo scudetto”.

SPORTEVAI | 16-12-2020 11:58