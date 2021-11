Il ritorno di Rafa Nadal: ufficiale la sua presenza al Mubadala Championship

04-11-2021 12:08

Adesso è ufficiale. Rafa Nadal tornerà a giocare prima della fine del 2021 e il suo primo torneo dopo la lunga assenza dai campi sarà il Mubadala World Tennis Championship, il tradizionale torneo di esibizione Abu Dhabi sul cemento, in programma quest’anno dal 16 al 18 dicembre.

Per il maiorchino, che nei giorni scorsi aveva anticipato il proprio piano di rientro, finalizzato alla partecipazione all’Australian Open 2022, si tratterà del rientro a quattro mesi dall’ultima apparizione nel circuito maggiore, che risale all’Atp 500 di Washington quando, dopo l’eliminazione subita ad opera di Harris, Nadal aveva deciso di chiudere la propria stagione con ampio anticipo per recuperare dall’infortunio al piede sinistro.

Oltre che quello di Nadal, il torneo di Abu Dhabi segnerà il ritorno anche di Dominic Thiem, dopo sei mesi di stop per i problemi al polso.

Confermate anche le presenze, tra gli altri, di Denis Shapovalov, Casper Ruud in campo maschile e in campo femminile di Belinda Bencic e della vincitrice degli Us Open Emma Raducanu.

OMNISPORT