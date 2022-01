Il Sassuolo vuole chiudere subito per Lucca

30-01-2022 21:22

Il Sassuolo vuole subito Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa è a digiuno di gol da mesi, ma resta un obiettivo caldissimo e i neroverdi per anticipare le rivali sono disposti a ingaggiare immediatamente il giocatore, considerato l’erede di Gianluca Scamacca.

Lucca sbarcherebbe subito in Emilia, se l’operazione andrà in porto, e si giocherà il posto in squadra con Scamacca e Raspadori. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT