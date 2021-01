Il Setterosa alla ricerca del pass Olimpico

Dal 19 al 24 gennaio, si svolge, a Trieste, il torneo preolimpico di Pallanuoto Femminile.

Torneo in cui la Nazionale italiana del setterosa andrà alla ricerca del pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2021. Il torneo assegna due posti per la rassegna e l’Italia sarà impegnata domani, 19 gennaio alle 18.00 contro la Francia.

La formula prevede due gironi da quattro squadre: superato il primo step ci sono gli scontri diretti, con quarti di finale (prima contro quarta, seconda contro terza) e poi le semifinali che risulteranno decisive, visto che l’accesso alla fase finale, varrà anche come qualificazione alle Olimpiadi.

OMNISPORT | 18-01-2021 18:38