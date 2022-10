Il Tribunale Svizzero in soccorso del Milan: rinnovo Leao più vicino

13-10-2022 11:16

Il Milan non ha intenzione di perdere Rafael Leao. Il portoghese è il vero top player della squadra rossonera e la nuova proprietà, ovvero RedBird, ha tutte le intenzioni di blindare il giovane fuoriclasse, così da farne il giocatore simbolo del Diavolo di oggi e domani.

Rinnovo Leao, buone notizie dal Tribunale Svizzero

Il contratto di Rafael Leao con il Milan scadrà nel giugno del 2024. Tuttavia, il Diavolo non vuole rischiare e punta a prolungargli l’accordo primo della pausa per il Mondiale. Si parla di un incontro, settimana prossima, tra la società rossonera e l’avvocato del portoghese per trovare un’intesa.

Dal Tribunale Svizzero è arrivata una notizia che potrebbe aiutare il Milan ad arrivare alla classica fumata bianca. Secondo Record, media portoghese, il Tribunale Federale Svizzero avrebbe respinto il ricorso del Lille, obbligando il club francese a pagare parte dei 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona legati al trasferimento dello stesso Rafael Leao dalla società portoghese a quella francese. In parole semplici, il Milan non sarà costretto a pagare interamente la cifra destinata allo Sporting Lisbona ma sarà “aiutato” dal Lille.

Milan, la nuova offerta a Leao: cinque milioni a stagione

Il Diavolo avrebbe messo sul piatto una nuova offerta decisamente interessante: cinque milioni (netti) a stagione per cinque anni. Inoltre, la società rossonera pagherebbe anche lo Sporting Lisbona (9-10 milioni di euro totali).

Una proposta intrigante che potrebbe anche convincere il portoghese ad accettare (si trova molto bene in rossonero) anche se, l’entourage del giocatore, pare deciso a volere un ingaggio pari a sette milioni di euro a stagione per il proprio assistito.

Milan preoccupato, PSG e Manchester City pazzi di Leao

Il vero problema del Milan è che Rafael Leao ha tanti estimatori. In particolare, ci sarebbero due club pronti a farsi avanti, con proposte faraoniche, per il portoghese classe 1999, ovvero PSG e Manchester City.

La clausola rescissoria da 150 milioni non spaventa i due top club. Inoltre, sia PSG che Manchester City potrebbero garantire a Rafael Leao uno stipendio da nababbi, anche attorno ai 10 milioni di euro a stagione. Da non dimenticare neppure il Chelsea che, già in estate, ha tentato di scipparlo al Diavolo. Da qui la fretta del Milan di blindare il proprio gioiello il prima possibile. Non c’è più spazio per l’attesa.