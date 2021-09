Il tweet di Lapo Elkann scatena la discussione tra i tifosi della Juve

Tre gol fatti e nessuno subito. Tre punti in trasferta in Champions. Una squadra ordinata ed equilibrata. Sono questi i messaggi positivi per la Juventus dopo il successo col Malmoe ma una rondine fa primavera? Allegri è davvero uscito dal tunnel dopo l’avvio traumatico in campionato? Difficile dirlo, anche Lapo Elkann, che si complimenta comunque con la squadra, invita alla prudenza.

Lapo ricorda che c’è tanto lavoro da fare

Il rampollo di casa Agnelli, cugino del presidente della Juventus, scrive su twitter dopo il rotondo successo contro gli svedesi: “Testa bassa e tanto lavoro da fare, ma stasera bel gioco: bravi #FinoAllaFine”

I tifosi bianconeri non si esaltano dopo il 3-0 al Malmoe

Fioccano le reazioni sui social: “Esatto Lapo, bella vittoria ma c’è tanto tanto lavoro da fare” o anche: “Nel Malmoe c’è gente che qui da noi farebbe fatica tra i professionisti, è giusto essere contenti per la vittoria ma andiamoci piano coi toni” e ancora: “Bel gioco? Dove? Abbiamo giocato contro il Malmoe…vedremo col Milan”.

C’è chi sottolinea: “Tanto, tanto da fare…” o anche: “Adesso ci vuole continuità, non bisogna mai adagiarsi“, oppure: “non esaltiamoci per un tre a zero con il Malmoe, vi prego. Abbiamo vinto con una buona serie B, tutto qui. Come direbbe qualcuno:”halma”…” e poi: “Quelli del Malmö domani mattina vanno a lavorare quindi meglio non gasarsi”

Non mancano commenti ironici (“L’ultima volta che non avevamo preso gol, giocavano ancora Cuccureddu e Salvadore”) così come quelli più ottimistici: “Una bella vittoria ottenuta con il giusto atteggiamento. Che sia la base per il futuro che inizia domenica” e anche: “Non importa il “bel gioco”. Importa vincere e oggi l’abbiamo fatto. Che sia la prima di tante” e infine: “Nei primi minuti, però, abbiano sofferto, eravamo intimoriti. Dopo il gol, meglio. Adesso, la prova del nove contro il Milan”

