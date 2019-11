Il Var in B diventa una possibilità

Il progetto var per la Serie B sarà oggetto della prossima riunione dell'Assemblea ordinaria della Lega di B, convocata per lunedì 18 novembre in prima convocazione e martedì 19 in seconda. L'adozione della moviola in campo porrebbe la serie cadetta allo stesso livello dei maggiori campionati europei, che hanno già introdotto da tempo la tecnologia per valutare in tempo reale situazioni controverse, dando così maggior assistenza alla terna arbitrale.

Nell'assemblea di Lega non si parlerà, comunque, solo di Var: fra gli altri punti all'ordine del giorno, infatti, ci sono anche il budget per la stagione 2019-2020 e una discussione sulla questione legata al marketing.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 12:32