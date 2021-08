Il Verona accelera per Simeone: al Cagliari può finire Scamacca

Importanti novità in casa Verona per quanto concerne la figura del nuovo attaccante: nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti decisivi per Giovanni Simeone, in uscita dal Cagliari dove è chiuso da Joao Pedro e Pavoletti.

Come riferito da ‘Sky Sport’, il figlio d’arte si sarebbe convinto ad accettare la destinazione scaligera dove avrebbe sicuramente più spazio. Durante la prima giornata è subentrato soltanto nei minuti finali di Cagliari-Spezia, segnale di come sia la terza scelta di Semplici nel reparto offensivo.

In sostituzione del ‘Cholito’, il Cagliari potrebbe ripiegare su Gianluca Scamacca che però è seguito anche dall’Inter: l’attaccante del Sassuolo è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un minutaggio importante, e il club sardo sembra essere perfetto per questo scopo.

Il Verona nel frattempo sta per assicurarsi la nuova punta di cui Di Francesco aveva bisogno: le perplessità su Kalinic e i problemi fisici di Lasagna hanno accelerato i discorsi per Simeone, chiamato a riscattarsi in zona goal all’ombra dell’Arena.

OMNISPORT | 26-08-2021 11:06