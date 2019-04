Il web ironizza su Coccolo, ecco le repliche degli juventini

Contro la Spal nel match che potrebbe regalare al club piemontese l’ottavo scudetto di fila Allegri cambia la formazione lasciando a casa molti dei titolari in vista del ritorno di Champions League contro l’Ajax amrtedì a Torino. Una scelta da molti criticata ma dettata dal fatto che il titolo di campioni d’Italia è oramai in cassaforte mentre la battaglia europea è in pieno svolgimento. Ci sarà spazio anche per qualche giovane, su tutti Luca Coccolo, protagonista in Lega Pro con la squadra under 23, che però è stato preso di mira dai tifosi delle altre squadre che accusano la Juventus di falsare la lotta Champions e quella salvezza.

Repliche piccate – Sul web sono arrivate puntualissime le risposte degli juventini che difendono il proprio giocatore. Difatti si può leggere “Domani per la Juventus dovrebbe giocare Coccolo al posto di Bonucci. Mi sembra giusto: l’ottavo nano per l’ottavo di fila” oppure “La penso come Allegri : lo scudetto numero otto detto anche scud8 me lo godo e me lo Coccolo” e anche “Allegri che fa esordire titolare Coccolo (in bianconero fin dai pulcini) nella partita-scudetto vs Spal è come la carezza di Ronaldo al bambino olandese”.

Battute sugli scudetti vinti – Non mancano delle frecciate ai tifosi delle altre squadre per il fatto che Coccolo probabilmente potrebbe vincere uno scudetto a differenza di tanti altri calciatori di Serie A: “Da domani Coccolo e Nicolussi avranno nel loro palmares uno scudetto, a differenza di mister 200 milioni Lorenzo Insigne che ancora lo sogna e lo sognerà per tanto ancora”. E c’è chi rincara la dose con “Da Coccolo a coccolone il passo è breve”.

SPORTEVAI | 13-04-2019 09:39