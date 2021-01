Immobile giura amore eterno: "Lazio a vita"

Tra i simboli di una Lazio in netta ripresa c’è sicuramente Ciro Immobile, macchina da gol al servizio dei compagni e di mister Simone Inzaghi: anche quest’anno i numeri realizzativi sono dalla sua parte, con un apporto determinante in particolare per la conquista degli ottavi di Champions, dove ci sarà la sfida ai campioni in carica del Bayern Monaco.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Tiki Taka’, il bomber campano ha speso solo parole d’amore per la società che nel 2016 puntò su di lui nonostante fosse reduce da un paio di esperienze negative all’estero: “A volte uno punta ad avere sempre il massimo dalla propria carriera carriera professionale, ma io con la Lazio sono felice di quello che ho vinto a livello personale e di squadra perché abbiamo fatto delle cose davvero importanti. Quando sono arrivato io, la Lazio navigava nella zona media della classifica e siamo riusciti insieme a tutti gli altri a riportarla nelle zone alte: l’amore che mi dà la gente per strada, da cinque anni a questa parte, non può mai essere superato da una squadra più importante o che lotta per vincere la Champions”.

Nel 2014 l’addio all’Italia per volare in Germania e vestire la maglia del Borussia Dortmund, senza però riuscire ad incidere come avrebbe voluto.

“In quel momento la reputavo la scelta migliore, ero anche molto giovane e non è stato semplice sicuramente. Quel passo però mi ha aiutato tanto, come mi ha aiutato l’annata al Torino quando ho vinto per la prima volta la classifica marcatori, quindi non posso dimenticarmi di quello che ho fatto”.

Infine la promessa ai tifosi della Lazio, che dovranno sostenerlo fino a quando deciderà di appendere gli scarpini al chiodo: “Nell’arco della vita si fanno delle scelte, ora ho scelto di sposare il progetto della Lazio fino alla fine della carriera”.

OMNISPORT | 26-01-2021 13:02