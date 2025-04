Immobile all'Inter prima del Mondiale per Club? La clamorosa voce dalla Turchia e il motivo della rottura col Besiktas

L'ex capitano della Lazio può lasciare la Turchia dopo una sola stagione: dalla panchina nel derby con il Galatasaray al possibile ritorno alla corte di Simone Inzaghi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ciro Immobile di nuovo in Italia? Ha del clamoroso una delle ultime voci arrivate dalla Turchia sul futuro dell’ex capitano della Lazio, oggi in forza al Besiktas. Il centravanti originario di Torre Annunziata non ha mai escluso la possibilità di tornare in Serie A per chiudere in bellezza la sua carriera: tra le possibili destinazioni, nel caso di un immediato ritorno, ci sarebbe anche l’Inter di Simone Inzaghi, dove ritroverebbe proprio il tecnico che gli ha consentito di infrangere ogni record con la maglia biancoceleste. Alla base della scelta, ci sarebbe il rapporto non idilliaco con il manager Solskjaer.

Dalla Turchia: Immobile ha chiesto di tornare in Serie A

Pur avendo fatto una scelta di vita la scorsa estate, lasciando Roma e accettando di trasferirsi nella città di Istanbul, Ciro Immobile potrebbe già fare ritorno in Italia nella prossima sessione di mercato. L’ex attaccante della Lazio non ha certo gradito la panchina nel sentitissimo derby vinto con il Galatasaray di Osimhen, Mertens e Morata, ecco perché “avrebbe dato mandato ai suoi agenti di trovare una nuova squadra per la prossima stagione”. A riportarlo è il noto portale turco Fanatik.com.

Malcontento che è filtrato dagli ambienti del Besiktas, dove Immobile non starebbe vivendo nel migliore dei modi la gestione tecnica di Solskjaer, che ha deciso di ripartire dalla Super Lig turca dopo l’esperienza agrodolce alla guida del Manchester United. Da qui, l’opzione Inter, con il club nerazzurro che si prepara ad effettuare un restyling del reparto offensivo, complici le posizioni di Taremi, Correa ed Arnautovic. Sicuri del posto, ad oggi, solo Lautaro Martinez e Thuram, salvo clamorose offerte per il francese.

A Milano, Immobile ritroverebbe Simone Inzaghi, allenatore che ha valorizzato le qualità del ragazzo all’ombra dell’Olimpico, fino a spingerlo a diventare il miglior marcatore della storia della Lazio con 207 gol all’attivo. Rispetto alla parentesi turca, del resto, il classe ’90 sarebbe pronto ad accettare anche un ruolo di comprimario, viste le tantissime competizioni a cui parteciperà l’Inter anche l’anno prossimo.

Immobile all’Inter prima del Mondiale per Club: cosa può succedere

Tra i vari tornei all’orizzonte, c’è il nuovissimo Mondiale per Club, al quale prenderanno parte Inter e Juventus. Per le squadre impegnate nella competizione ideata dalla FIFA di Gianni Infantino, peraltro, è stata istituita una finestra di mercato extra tra l’1 e il 10 giugno, che consentirebbe a giocatori come Ciro Immobile di formalizzare un eventuale trasferimento prima della partenza per gli Stati Uniti.

L’affare può andare in porto nella prima decade di giugno, ma resta da chiarire la volontà del Besiktas e quanto l’Inter può realmente investire sul mercato all’alba del Mondiale per Club. Secondo Fanatik, l’entourage di Immobile avrebbe già avviato i primi contatti con Marotta ed Ausilio, per sondare il terreno in vista dell’estate. Negli USA, però, possibile che ci siano ancora Taremi, Correa e Arnautovic, con l’ex Bologna che sta ben figurando nell’ultimo periodo.

Se dovesse arrivare Immobile, Inzaghi potrebbe contare su un usato sicuro, permettendo a Lautaro Martinez e Thuram di rifiutare, nel collaudato 3-5-2 che sta facendo le fortune della formazione nerazzurra. L’ex Lazio rappresenterebbe a tutti gli effetti l’alter ego dell’attaccante argentino, per caratteristiche e capacità di attaccare la profondità

Immobile e Francesco Pio Esposito, convivenza difficile all’Inter?

E la prossima stagione? Nell’immediato futuro c’è il Mondiale per Club, ma poi sarà tempo di programmare il prossimo campionato, senza dimenticare Champions League, Coppa Italia e (probabile) Supercoppa Italiana. Dopo lo straordinario percorso con i colori dello Spezia, attualmente impegnato nella corsa alla Serie A, l’Inter ritroverà anche il giovane Francesco Pio Esposito, da molti paragonato proprio al primo Ciro Immobile.

Il classe 2005 di Castellammare di Stabia sembra avere davvero le stimmate del predestinato. Ariete d’area di rigore, ma bravo a dialogare con i compagni per legare il gioco e far salire la squadra, sta letteralmente dominando la cadetteria, candidandosi per una maglia nella massima serie. E l’Inter, proprietaria del cartellino del talento partenopeo, difficilmente se lo lascerà scappare.

Allo stesso tempo, l’eventuale approdo di Immobile a San Siro finirebbe per oscurare il gioiellino della Nazionale U21, che vedrebbe ridursi lo spazio a sua disposizione, pur trovandosi in un ambiente sempre caratterizzato dalla folta concorrenza.

La palla, chiaramente, passa a Marotta ed Ausilio, che nelle prossime settimane scioglieranno le riserve insieme a Simone Inzaghi: usato sicuro o talento in rampa di lancio? Questo il dilemma. Se si dovesse puntare sulla prima ipotesi, allora non è da escludere un ulteriore step di crescita per Esposito, magari in una squadra di Serie A con obiettivi diversi dall’Inter. Il tutto, per poi ritrovare un calciatore consapevole dei suoi mezzi e con un bagaglio di crescita di un certo spessore.