Immobile: “Punto sempre a migliorarmi, Sarri ti fa amare il calcio”

11-10-2022 08:23

Il post Fiorentina – Lazio è stato dolce per la squadra romana, che con i tre punti conquistati ha agguantato il terzo posto in classifica, alle spalle solo di Napoli e Atalanta, e a pari punti con Udinese e Milan.

A dire la sua ci ha pensato uno dei leader di questa squadra, Ciro Immobile, autore del quarto ed ultimo gol rifilato alla viola. “L’età avanza ma ogni anno punto a migliorarmi, i compagni ormai mi conoscono e mi mettono sempre nelle migliori condizioni possibili, io maturando nel tempo sono riuscito ad inserirmi in alcuni meccanismi in cui prima facevo fatica”. “Mister Sarri ed il suo staff sono dei professionisti incredibili, lavorano giorno e notte per farci preparare al meglio le partite, vogliono il massimo da noi e ti fanno amare questo sport; io sono uno dei leader di questa squadra e cerco di dare una mano soprattutto nello spogliatoio, quando capitano dei blackout, so di essere parte di un grande progetto, quando ti senti bene in un posto riesci sempre a dare di più”.