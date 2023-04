Immobile racconta la grande paura dopo l’incidente col tram: mistero su chi sia passato col rosso

Ricostruzioni ancora confuse e contradditorie sulla dinamica del sinistro che ha coinvolto l'attaccante della Lazio insieme alle sue due figlie in zona Flaminio-Prati

17-04-2023 11:58

E’ ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato allo spaventoso incidente stradale che ha coinvolto – domenica mattina – Ciro Immobile, impegnato a portare le sue due figlie ad un saggio di danza. Il suo Land Rover si è schiantato – a Roma, tra Prati e Flaminio – contro un tram in un sinistro che ha portato a 12 feriti, tutti fortunatamente in maniera non grave.

Incidente Immobile: ancora oscure le vere cause

L’attaccante della Lazio e della Nazionale, trasportato in maniera precauzionale al policlinico Gemelli, ha riportato (secondo il relativo comunicato) un “trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra”. E’ giallo, però, come si diceva, sulle dinamiche che hanno portato allo contro. Immobile sostiene che il tranviere (il cinquantacinquenne V. M., già dimesso dal policlinico Umberto I, dov’è stato trasportato, anch’egli per accertamenti clinici) sia passato col rosso. Il conducente, tuttavia, ha dichiarato l’esatto contrario.

Incidente Immobile: testimonianze confuse e contradditorie

Anche i testimoni dell’incidente, interrogati dalle autorità a tal proposito, hanno tutti dichiarato di non aver compreso esattamente cosa avrebbe portato all’impatto, che avrebbe potuto portare peraltro a conseguenze ben peggiori.

La nota dell’avvocato di Ciro Immobile pubblicata sui social

Nel frattempo, sui propri socia, sia Ciro Immobile che la moglie Jessica Melena, hanno pubblicato una nota del l’avvocato di famiglia Erdis Doraci: