Immobile rimane accanto alla figlia, i dubbi sul semaforo rotto e la velocità a cui andava prima di scontrarsi con il tram

Il capitano della Lazio è ancora al Gemelli, dopo l'incidente. Sta bene, ma rimane accanto alla figlia, ancora in osservazione

18-04-2023 10:21

A due giorni dall’incidente stradale che lo ha coinvolto, le condizioni fisiche di Ciro Immobile sembrano migliorare e già oggi il capitano della Lazio potrebbe teoricamente essere dimesso dal policlinico Gemelli dove è stato trasferito con la figlia Michela subito dopo lo scontro avvenuto all’altezza di Ponte Matteotti, a Roma, con il tram della linea 19.

La preoccupazione che lo attanaglia, e che avrebbe confidato anche alle persone più care, riguarda invece le condizioni della figlia maggiore Michela che stando a quel che riferisce Il Messaggero, sarebbe in osservazione, in un reparto dedicato, per via di un versamento al fegato tenuto sotto stretto controllo dai medici.

Immobile: le condizioni del capitano della Lazio

Dopo l’impatto che letteralmente distrutto il suo SUV, mezzo su cui viaggiava con le due bambine che stava accompagnando a un saggio di danza domenica mattina, Immobile è stato trasferito con la figlia maggiore al Gemelli mentre Giorgia, 8 anni, è stata portata al Bambin Gesù e dopo una notte in osservazione è stata dimessa, tornando a casa dalla mamma Jessica Melena e i due fratelli minori, Mattia e Andrea.

Rimane in ospedale per stare accanto alla figlia

Immobile, nel giorno della pienezza e della consapevolezza di quel che ha rischiato, ha preferito rimanere accanto alla sua bambina e dimostrarle vicinanza, affetto, sostegno dopo la paura che lo attraversato e che lo scuote anche adesso che ha acquisito coscienza della gravità di quel che è accaduto. In queste ore continua a fare la spola tra il proprio reparto e quello in cui è ricoverata la sua bambina, che sembra in progressivo miglioramento stando a quel che riportano i quotidiani di oggi.

Già in giornata, la bambina potrebbe essere trasferita nel reparto pediatrico dove rimarrebbe ricoverata ancora qualche giorno per tenere monitorata la sua situazione e in particolare quel problema al fegato riscontrato dopo lo schianto.

Fonte: ANSA

Il dolore al braccio di Immobile

Le condizioni di Ciro, come accennavamo, non destano particolare apprensione nei sanitari: trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra rimediati nell’incidente; riposo assoluto e rientro graduale in campo tra circa 10 giorni, dietro autorizzazione medica. Gli esiti sono tutti negativi, ma i medici hanno deciso di tenerlo ancora in osservazione. Il capitano avrebbe avvertito anche dolore a un braccio, a distanza di qualche ora.

Semaforo rotto o malfunzionante?

Intanto ha destato perplessità e dubbi la versione sul semaforo rotto o malfunzionante che aveva preso corpo nel tardo pomeriggio di lunedì 17 marzo, complice quanto riportato da Il Messaggero da una delle chat dei tassisti romani che avrebbero segnalato su quella piattaforma Whatsapp che mette in rete e aiuta i colleghi, di un cattivo funzionamento di quell’impianto semaforico.

Una versione che non sarebbe verificata, né ci sarebbero effettivi riscontri in tal senso se non le segnalazioni in effetti da parte di alcuni tassisti. Da capire anche la velocità a cui andava il SUV guidato da Immobile, che stando al conducente procedeva ben oltre i 50 km/h.

Intanto l’autista del tram 19, al pari di Ciro Immobile, avrebbe affermato di essere passato con il verde cosa che verrà controllata attraverso l’acquisizione delle immagini girate dalle telecamere presenti in zona e dei semafori. Inoltre saranno ascoltati nei prossimi giorni sia il conducente sia il giocatore, in modo da chiarire la dinamica dell’incidente.

