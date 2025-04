In sala Var col telefonino su un sito di scommesse: scandalo in Bulgaria, la tv smaschera tutto

Lo sconcertante episodio all'inizio della sfida tra CSKA e Lokomotiv Sofia: tifosi indignati, chiesto il licenziamento del tecnico a supporto degli arbitri.

In sala Var col telefonino a consultare quote, pronostici e statistiche su un popolare sito di scommesse. Ha del clamoroso quanto accaduto in Bulgaria, poco prima dell’inizio del big match tra CSKA e Lokomotiv Sofia, un derbyssimo della capitale valevole per la 27ma giornata della First League, il massimo campionato locale. La partita si è chiusa sul punteggio di 1-0 in favore della squadra dell’Armata Rossa, il CSKA: ma il risultato è finito in secondo piano, di fronte alla gravità di quanto impietosamente – e forse inconsapevolmente – mostrato dalle telecamere appena prima del calcio d’inizio.

CSKA-Lokomotiv Sofia, in sala Var sul sito di scommesse

Come denunciato da una serie di video diventati immediatamente virali sui social, un uomo è stato punzecchiato mentre era intento a consultare il suo cellulare in sala Var. Sullo schermo dello smartphone, l’inconfondibile aspetto di un sito di betting, un’agenzia di scommesse. Ma chi era l’uomo in questione? Un arbitro? No, perché la coppia di direttori di gara designati per l’incontro, il VAR Volen Chinkov e l’AVAR Stoyan Arsov, erano ai loro posti, intenti a consultare i monitor, come da copione. E allora, chi era il misterioso individuo pizzicato mentre era intento in altre faccende?

In tv il tecnico col telefonino, scatta la protesta dei tifosi

Come spesso succede prima delle partite in tutto il mondo, dalla tv hanno inquadrato per alcuni secondi la sala Var e hanno immortalato la scena. Semplicemente, l’uomo al telefono non era altri che un operatore incaricato di coadiuvare i direttori di gara in caso di problemi tecnici durante il loro intervento. Un tale che, una volta resosi conto di essere stato inquadrato dalle telecamere, non ha nascosto sorpresa e imbarazzo. Troppo tardi: in tanti hanno fatto in tempo a immortalare l’accaduto sui propri dispositivi e a condividere le immagini sul web.

Scandalo scommesse in Bulgaria? Il tecnico rischia il posto

Sui social è scattata la protesta, anche se le immagini non hanno chiarito quale fosse la partita “consultata” dal tecnico: proprio quella tra CSKA e Lokomotiv, o magari un altro match? La bufera si è scatenata comunque, con diversi utenti che hanno chiesto il licenziamento in tronco del tecnico. Davvero tanti – gran parte dei quali irriportabili – i commenti dei tifosi, anche se il clamoroso quadretto è diventato ben presto popolare anche fuori dai confini bulgari. Sullo sfondo, l’ombra di un nuovo possibile scandalo scommesse intorno al mondo del calcio.