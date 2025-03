Basket: scandalo scommesse denunciato dalle Iene si allarga, dopo Scafati c'è Napoli. Cosa è successo e la replica

Torna l'incubo scommesse che questa volte coinvolge le partite di Serie A di basket. Dopo Scafati, Napoli: l'indagine della Fip si allarga, le mosse dei due club campani

Dopo Scafati, Napoli. Si allarga lo scandalo scommesse che sta travolgendo il basket italiano dopo la denuncia delle Iene che ha portato allo luce il caso delle statistiche alterate e la successiva apertura di un’indagine da parte della Procura della Fip.

Basket: statistiche truccate, la denuncia de Le Iene

La vicenda ha sollevato un autentico polverone in seguito al servizio di Stefano Corti su Scafati andato in onda a Le Iene. L’inviato della trasmissione di Italia 1 ha raccolto la segnalazione di un dipendente di una società di scommesse che ha registrato un flusso anomalo di puntate sui dati che riguardano punti, rimbalzi e assist in occasione delle partite interne della Givova Scafati.

La posizione di Scafati e la mossa del club

Il club del presidente Nello Longobardi ha subito preso le distanze, annunciando l’allontanamento di tre collaboratori: si tratta di due addetti alle statistiche, che poi forniscono i dati riportati sul tabellino ufficiale della Lega Basket, e del responsabile della comunicazione.

Scafati ha sottolineato “la sua totale estraneità agli episodi oggetto di verifica da parte della Procura Federale”, aggiungendo che “nessun tesserato del club, nello specifico, risulta o è stato mai coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagine”. Inoltre Scafati è pronta a costituirsi “parte civile in un eventuale procedimento penale con conseguente richiesta di risarcimento danni”.

Scandalo scommesse, la nota del Napoli Basket

Impegnato nella non facile lotta salvezza, anche il Napoli Basket come Scafati si è visto costretto a silurare un collaboratore esterno addetto alle statistiche. Il club partenopeo lo ha annunciato in una nota: “A seguito della segnalazione ricevuta dalla Legabasket e della successiva convocazione da parte della Procura Federale, afferente ad alcune rilevazioni statistiche errate relative a due gare del campionato in corso, il Napoli Basket si è immediatamente attivato onde verificare le circostanze segnalate con l’addetto alle statistiche gara, non tesserato per il Club” fa sapere.

Il Napoli chiarisce la propria posizione, professandosi estraneo alla vicenda: “Lo stesso, nell’ammettere la propria esclusiva responsabilità personale per l’alterazione di alcune statistiche delle suddette n. 2 gare, ha rinunciato immediatamente al suo incarico – prosegue il comunicato -. Il Napoli Basket, si dichiara, pertanto, completamente estraneo ai fatti nonché parte lesa, ed è a disposizione delle autorità competenti, cui ha già riferito quanto appreso, riservandosi di agire a propria tutela in ogni sede”.

Perché è facile truccare le statistiche ufficiali

Nel servizio de Le Iene, che nei giorni scorsi hanno fatto infuriare Spalletti, è stato spiegato come funzionano le scommesse e perché è facile truccare il tabellino di una partita di basket. La ragione sta nel fatto è che ad occuparsene non è un addetto della Federazione, ma collaboratori delle squadre che giocano in casa.

Ecco, allora, che in Scafati-Sassari è stato ‘inventato’ un assist a Bibbins, mentre nella sfida interna con Trapani addirittura è stato assegnato un canestro a Petrucelli con tanto di assist a Robinson, nonostante l’azione fosse stata annullata. Come spiegato a Corti dal dipendente di un’agenzia di scommesse, flussi anomali in merito alle statistiche di singoli giocatori come appunto gli assist si sono registrati proprio da persone residenti a Scafati. Di qui l’apertura dell’indagine da parte della Fip, che riguarda pure Napoli, come affermato dal presidente LBA Umberto Gandini.