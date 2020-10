In serie B nessuna a punteggio pieno

In attesa che domenica giochi il Cittadella non c’è nessuna squadra a punteggio pieno in serie B. E siamo soltanto alla seconda giornata. Fuori casa, dopo la Salernitana corsara a Verona con il Chievo nel primo pomeriggio, vincono Lecce, Frosinone e Reggiana, successo interno della Reggina.

Finisce a reti inviolate la sfida di Empoli tra i toscani e il Monza, al secondo 0-0 consecutivo dopo quello casalingo con la Spal. Che in pieno recupero si fa riprendere dal Cosenza.

CHIEVO-SALERNITANA 1-2

ASCOLI-LECCE 0-2

EMPOLI-MONZA 0-0

REGGINA-PESCARA 3-1

SPAL-COSENZA 1-1

VENEZIA-FROSINONE 0-2

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA 0-2

OMNISPORT | 03-10-2020 18:18