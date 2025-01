Incendi Los Angeles, rinviata la sfida NBA tra Lakers e Hornets: a fuoco anche le case di JJ Redick e Steve Kerr

Gli incendi che stanno devastando la zona di Los Angeles hanno portato l'NBA a rinviare la sfida tra LA Lakers e Charlotte Hornets a data da destinarsi

Sono giorni difficili questi per Los Angeles, la cui zona collinare attorno alla metropoli sta venendo devastata dagli incendi. Proprio a causa degli incendi l’NBA ha deciso di optare per il rinvio del match tra LA LAkers e Charlotte Hornets, inizialmente in programma nella notte di giovedì 9 gennaio alla Crypto. com Arena. Un rinvio che segue quello del match di NHL tra Kings e Calgary Flames e che potrebbe anche non essere l’ultimo nello sport americano.

Dopo il rinvio del match di NHL tra Kings e Calgary Flames per gli incendi che stanno devastando la zona di Los Angeles, anche l’NBA ha deciso di rimandare il match che si sarebbe dovuto tenere la notte di giovedì 9 gennaio nella città californiana all’interno della Crypto.com Arena tra LA Lakers e Charlotte Hornets, con la data del recupero che non è ancora stata comunicata.

Questo il pensiero della lega in un comunicato ufficiale sugli incendi “L’intera famiglia Nba manda il suo supporto alla comunità di Los Angeles in questi momenti difficili. Ringraziamo le migliaia di pompieri e personale medico che stanno dimostrando un coraggio incredibile. Le nostre preghiere sono per tutti quelli toccati da questa immane tragedia”.

A fuoco anche la casa di famiglia di Steve Kerr e quella di JJ Redick

Sempre a proposito di NBA, tra le 180.000 famiglie evacuate per gli incendi che stanno devastando lezione di Malibuy, Pacific Palisades e Santa Monica ci sarebbe anche quella del coach dei Lakers JJ Redick, oltre alla madre di Steve Kerr, la quale risiedeva ancora nella casa di famiglia dell’allenatore dei Golden State Warriors.

A rischio anche un match di NFL

Dopo i primi rinvii in NHL e NBA, potrebbe essere a rischio il primo turno di playoff della NFL tra Los Angeles Rams e Minnesota Vikings in programma al SoFi Stadium il prossimo lunedì 13 gennaio, anche se in questo caso la lega potrebbe spostare il match sul campo degli Arizona Cardinals a Phoenix.