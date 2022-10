29-10-2022 11:18

Fuori dalla Champions, in ritardo in campionato, dilaniata dalle polemiche. E ora emergono pure nuovi dettagli nell’inchiesta. Juve nel bel mezzo del tunnel, insomma. La chat tra Chiellini e i compagni subito dopo la stipula dell’accordo, vero o presunto, con la proprietà sul taglio degli stipendi si arricchisce di particolari inediti, diffusi dal quotidiano La Stampa (di proprietà, peraltro, della galassia Elkann). Alcuni big della formazione bianconera hanno espresso subito dubbi rispetto a quanto veniva illustrato loro dal capitano.

Inchiesta Juve, i dubbi dei big nella chat con Chiellini

Il quotidiano torinese rende conto di dubbi e perplessità di alcuni big dello spogliatoio di fronte alla difficile mediazione tra Chiellini e la società. In particolare, alcune stelle della Juventus hanno subito evidenziato come per il Covid, durante la seconda ondata, non ci sia stato alcuno stop, mentre durante la prima ci si è fermati tre mesi. Quindi perché rinunciare a quattro mensilità? “In primis, ad avanzare perplessità, sono gli argentini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala“, si legge su La Stampa.

Chiellini-Agnelli, l’accordo spiegato ai calciatori Juve

In realtà l’accordo, con tanto di scrittura privata, tra Chiellini e il presidente Agnelli prevedeva altro. Lo stesso difensore si è preoccupato di spiegare subito ai compagni i veri dettagli di quell’intesa, nell’ormai celebre chat Whatsapp sequestrata dalla guardia di finanza nel corso delle indagini. Quella in cui Chiellini spiegava che sarebbe uscito un comunicato relativo solo al taglio degli stipendi “per questioni di Borsa“, invitando a non far menzione ai giornalisti dei dettagli dell’accordo.

Juve, Higuain preoccupato: la domanda sugli stipendi

È in questo frangente, dopo gli inviti di Chiellini, che vengono fuori i dubbi del Pipita. Scrive La Stampa: “Higuain si preoccupa: Ma ad aprile un mese ce lo pagano?”. Perplessità e scetticismo anche da parte di Dybala, alle prese – già allora – con le estenuanti trattative legate al possibile rinnovo con la Juve. Dubbi, mugugni, preoccupazioni: i segreti della chat Juve offrono un quadro significativo della situazione.