Inchiesta Prisma, scoppia la bufera per le decisioni del giudice

Il Gup di Torino ha chiuso l'udienza preliminare sul caso plusvalenze della Juventus, rinviando alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale. Sui social scoppia il putiferio

10-05-2023 21:45

Il rinvio alla Cassazione deciso dal Gup del Tribunale di Torino, Marco Picco, sul processo plusvalenze in merito alla questione della competenza territoriale, ha scatenato la reazione dei tifosi sui social. La prossima udienza è, ora, fissata per il 26 ottobre, con il 22 maggio come prima – imminente – data per l’udienza alla Corte federale d’Appello sulla penalizzazione (si va verso una riduzione del -15 deciso lo scorso 20 gennaio e revocato solo qualche settimana fa).

Prisma, competenza territoriale rinviata in Cassazione

L’udienza preliminare sul processo plusvalenze che riguarda la Juventus al Tribunale di Torino si è chiusa – come da previsioni delle ultime ore – con il rinvio della decisione sulla competenza territoriale alla Cassazione. A predisporla, il Gup Marco Picco, che ha scelto di rinviare il giudizio definitivo al 26 ottobre. La Juventus aveva, infatti, chiesto di spostare il processo dal capoluogo piemontese a Milano, sede della Borsa, o a Roma, dove si trovano i server della Borsa.

Processo Juve, le scadenze e il fattore UEFA

La rivelazione delle motivazioni, due giorni fa, da parte del Coni lasciano presagire come potrebbe concludersi il processo plusvalenze, con una reintegrazione della penalizzazione, ma rimodulata, probabilmente al ribasso, tenendo conto delle responsabilità dei dirigenti senza delega. Poi, la Juventus potrà impugnare nuovamente la sentenza e presentare ricorso al Collegio di garanzia anche se occorrerà valutare quanto possa convenirle, visto che l’UEFA osserva con attenzione e si appresta a intervenire in caso di una giustizia italiana troppo lenta.

L’UEFA mette fretta alla Juventus

Soprattutto per le possibili mosse dell’UEFA, è altamente probabile che la difesa bianconera deciderà di andare per il patteggiamento sul filone relativo alla manovra stipendi. In caso di lungaggini, il massimo organismo del calcio continentale, che dal 10 giugno in poi dovrà stilare la lista delle iscritte alle competizioni europee e che lo scorso dicembre ha aperto un fascicolo sui bianconeri, potrebbe decidere di intervenire ed escludere la Juve dall’edizione 2023-2024 delle coppe.

Tifosi scatenati dopo le scelte del Gup

Sui social, la reazione dei tifosi le decisioni del Gup ha scatenato i tifosi. In merito alla penalizzazione, qualcuno scrive: “Nemmeno per gli assassini vanno così de fretta” e ancora: “Meglio prima della penultima giornata che dopo l’ultima giornata, visto che il finale già si conosce e dipende più dalla UEFA che dalla FIGC”, “Casualmente prima della partita contro il Milan. Che schifo“, “Giustamente vogliono vedere prima il Milan a quanti punti di differenza si trova così d a fare là penalizzazione”.

Ma i commenti si sprecano anche per il rinvio sulla competenza territoriale al 26 ottobre. “Che ridere la giustizia italiana, nessuno che le pa**e di prendere una decisione. In tutti gli ambiti, non solo calcistico”, si legge e ancora: “Non sanno più come uscirne da sta porcata .. sanno di averla fatta fuori dal vaso e hanno capito che hanno esagerato .. uno scarica barile dietro l’altro“, “Ma come fa l’ingiustizia sportiva a fare tutto così in fretta MENTRE la giustizia ordinaria non sa ancora chi ha il dovere di decidere !!?”, chiede infine qualcuno.

