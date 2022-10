13-10-2022 11:58

Durante l’evento DTM all’Hockenheimring, in Germania, David Schumacher è stato protagonista di un incidente spettacolare e che ha causato non pochi danni al figlio di Ralf e nipote del leggendario Michael Schumacher.

DTM, brutto incidente per David Schumacher in Germania



Durante la gara DTM all’Hockenheimring di sabato scorso, David Schumacher è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente in cui sono rimaste coinvolte più vetture.

In particolare, la Marcedes di David Schumacher è entrata in collisione con la vettura guidata dal 24enne Thomas Preining della scuderia KUS Team Bernhard. Finiti contro le barriere all’ingresso di curva otto, hanno poi generato il caos con Dennis Olsen, alla guida della Porsche SSR, anche lui coinvolto nell’incidente. Inevitabile la bandiera rossa sul leggendario circuito tedesco, sede anche di diverse gare di Formula 1.

David Schumacher: prima il via libera, poi il responso medico

Dopo che tutti i piloti coinvolti nel terribile incidente sono stati sottoposti ad accertamenti medici, è arrivato il via libera. Non sembrava ci fosse nulla di strano ma, in realtà, non era affatto così.

“Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che una vertebra lombare si era rotta“, le parole del padre Ralph a Motosport.

David Schumacher, i tempi di recupero

A causa della rottura della vertebra lombare, il giovane pilota ventenne della scuderia Mercedes-AMG Team Winward dovrà restare a riposo almeno per sei settimane. A livello sportivo, David Schumacher non salterà nessuna gara, considerato che gli appuntamenti DTM si sono conclusi proprio con la tappa in terra tedesca (ottava e ultima gara in calendario). Per la cronaca, il titolo è andato al 23enne sudafricano Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport). Non una grande stagione per David Schumacher che ha chiuso il campionato con zero punti (miglior risultato l’11° posto a Spa-Francorchamps).

Dalle immagini dell’incidente, tutto sommato le conseguenze potevano essere molto più gravi per il figlio di Ralph e nipote di Michael Schumacher.