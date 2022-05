Incubo Sinner, ginocchio ko e addio al Roland Garros: le sue parole

30-05-2022 19:44

Il Roland Garros è finito nel modo più amaro per Jannik Sinner: il tennista azzurro è stato costretto al ritiro nella partita valida per gli ottavi di finale dello Slam parigino contro Andrey Rublev. Dopo aver dominato il primo set per 6-1, l’atleta altoatesino è tornato a sentire male al ginocchio sinistro, già dolorante in occasione del match del terzo turno contro lo statunitense McDonald.

Non è bastato l’intervento del fisioterapista: Sinner si è trascinato fino alla fine del secondo parziale, perso 6-4. Poi si è ritirato all’inizio del terzo set, sul punteggio di 2-0 per il russo. Un brutto colpo per il morale del giovane azzurro, che stava giocando un buon tennis ma è stato ancora una volta tradito dal suo fisico. Rublev ai quarti incontrerà il vincente del match tra Cilic e Medvedev.

Sinner si ritira contro Rublev: fuori quasi in lacrime

E’ un lunedì da dimenticare per il tennista italiano, che è passato in poco più di un’ora dell’euforia del netto predominio del primo set alla delusione e alla frustrazione per l’ennesimo stop fisico che lo ha costretto ad uscire nell’appuntamento su terra rossa più importante della stagione. L’analgesico preso all’inizio del secondo parziale non ha portato gli effetti sperati e il numero due del tennis italiano, che non riusciva a fare forza sulla gamba sinistra ed era praticamente immobile, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Dopo aver abbracciato Rublev, Sinner ha lasciato il campo quasi in lacrime, incoraggiato dal pubblico francese, quasi tutto dalla sua parte. Da valutare ora la sua partecipazione ai prossimi tornei: si sta per aprire la stagione su erba e a fine giugno inizia Wimbledon.

Roland Garros, l’allarme di Sinner: “Ho sentito uno strano dolore al ginocchio”

Qualche ora dopo la fine del match il talento di San Candido ha parlato in prima persona della propria situazione. Queste le sue parole riportate da ‘L’Equipe’: “Nel primo set stavo bene, ma sul mio servizio sul 2-1 del secondo ho avvertito come un dolore, qualcosa di non semplice da spiegare. Pensavo che sparisse continuando a giocare, ma purtroppo non è andata così. Non potevo andare avanti. Vedremo come starò domani. L’altro giorno avevo avuto dolore a un ginocchio, ora all’altro. Mi era stato detto che non avrei corso rischi giocando, ho provato, ma quando ho saltato per servire ho sentito qualcosa di strano e molto doloroso”.

Sinner, un 2022 sfortunato: quanti problemi fisici!

Il problema al ginocchio è solo l’ultimo dei guai fisici che hanno tormentato Sinner in questa stagione. A febbraio l’azzurro era stato costretto a saltare alcuni tornei a causa della positività al Covid. Poi nella tournée americana erano arrivati i problemi ai piedi, a causa di alcune fastidiose vesciche. E anche a Roma il numero 11 della classifica mondiale aveva accusato un problema all’anca che lo aveva fortemente penalizzato nel match contro Tsitsipas. Ora questa delusione al Roland Garros, la più cocente.