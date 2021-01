Incubo Osimhen: fuori fino a febbraio

La prima stagione a Napoli di Osimhen si sta trasformando in un incubo. L’attaccante nigeriano, pagato ben 70 milioni di euro dal club azzurro, continua a sentire fastidi al braccio e alla mano destra, e rischia di prolungare la sua assenza per un altro mese, fino a febbraio.

Secondo il Mattino, il giocatore potrebbe tornare in campo in occasione della partita di campionato contro il Genoa in programma il 7 febbraio. Le visite di controllo a CastelVolturno chiariranno meglio le sue condizioni.

Osimhen è attualmente in isolamento a causa del contagio da Covid: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana”, è il comunicato ufficiale del club partenopeo.

OMNISPORT | 12-01-2021 08:21