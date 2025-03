Indian Wells 2025, l'irriverenza del "potere italiano" smorza la tensione davanti ai microfoni di Jasmine Paolini. Reazione strepitosa

Situazione divertente ma altrettanto inusuale a conclusione del match da brividi dell'azzurra che ha chiuso in tre set la partita garantendosi l'accesso agli ottavi

Alla nostra Jasmine Paolini tocca l’onere e l’onore di difendere i colori italiani, visto e considerato quanto evidente dal tabellone di Indian Wells che premia giusto l’azzurra e sancisce l’addio a Matteo Berrettini, il buon Arnaldi e il flop del resto del team Italia, compresa Lucia Bronzetti che aveva accarezzato l’idea di riuscire a intraprendere un cammino parallelo a Jas.

Invece, siamo qui a raccontare dell’avanzata della nostra numero 1, attuale 6 nel ranking WTA, che sorride e che si gode il risultato dopo i timori relativi alla caviglia e un siparietto di non poco rilievo sui social a fine gara.

Indian Wells 2025, Paolini vince in tre set

Paolini passa, ma non senza faticare. Come nel turno precedente contro Iva Jovic, Jasmine vola subito sul 3-0 nel 1° set, ma senza dimostrare convinzione forse anche per la stanchezza e la fatica accumulata, a livello fisico e mentale, e chiude il set con un onesto 6-4 senza strafare contro Jaqueline Cristian.

Un po’ affaticata e appannata, nel secondo set la nostra azzurra che non risolve la pratica e anzi cede il set 3-6 subendo, a tratti, per quel suo gioco remissivo. Al terzo set, finalmente, si registra però la reazione di Paolini che si rende conto dell’urgenza e dei rischi e si mette di punta nel risolvere la questione: due ore e 23 minuti per guardare oltre e mettersi al riparo da ulteriori insidie.

Senza pensieri arriva l’urlo dagli spalti

E proprio così, senza altri pensieri, si piazza davanti al microfono per l’intervista di rito post partita. Un appuntamento fisso che premia le più comunicative e amate dal pubblico, come avvien a Jasmine che ha beneficiato del plauso del pubblico, del suo sostegno scaturito dall’indubbia capacità di suscitare simpatia e che anche stavolta è al centro di un avvenimento che sui social sta destando una certa attenzione.

Andrebbe interpretato, o qualificato questo “Potere italiano”, ma così è e a prescindere dall’intento del protagonista ha fatto salire nel ranking e nei trend Paolini.

La risata di Paolini

Ricostruiamo l’accaduto in base alle immagini da Indian Wells: ai microfoni le viene chiesto della grande rimonta. Il giornalista le dice: “Se potessi riassumere tutto in una sola parola, quale parola useresti. Insomma, come è possibile che tu sia qui adesso?”.

Jasmine sorride e si prepara a rispondere quando dagli spalti la sovrasta un urlo che è una sorta di manifesto programmatico del tennis italiano, nella migliore delle intenzioni: “Potere Italiano”, si sente.

Girl power e italian power

Risata di Paolini che spezza così il silenzio seguito subito dopo. D’altronde è rimasta lei a difendere i nostri colori negli States. E così è anche in questa circostanza.

Al girl power si accoppia questa variante di orgoglio azzurro che è approdata anche negli Stati Uniti per uno dei tornei più rilevanti di questo inizio stagione. Jasmine deve mettere testa, strategia e cuore agli ottavi che sono previsti tra mercoledì e giovedì nella partita in programma contro Ljudmila Samsonova.