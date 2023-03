Indian Wells, Alcaraz vola ai quarti con grande facilità

Lo spagnolo supera Draper giocando solo 45'. Britannico costretto al ritiro.

15-03-2023 09:30

Alcaraz è ai quarti di finale di Indian Wells. Lo spagnolo è in missione: dovesse vincere il torneo, tornerebbe a essere il numero 1 del mondo. Raggiungere i quarti di finale di Indian Wells è stata una pura formalità per Alcaraz.

Il match con Draper è durato solo 45′. Sotto 2-6, 02, il britannico è stato costretto al ritiro per problemi fisici, lasciando così ad Alcaraz il pass per il turno successivo. Per lo spagnolo una sorta di riscaldamento in vista del prossimo match che lo vedrà affrontare Auger-Aliassime. Il canadese è un bel problema per Alcaraz. Nei precedenti tre match disputati, Alcaraz si è sempre arreso ad Auger-Aliassime. Un motivo in più per affrontare la sfida al meglio.