Indian Wells, Andreeva fa impazzire Swiatek (che rischia la squalifica) e vola in finale: Sabalenka si vendica di Keys

A 17 anni Andreeva ha raggiunto la sua seconda finale in un WTA 1000 consecutiva battendo e facendo letteralmente impazzire Swiatek: ora sfida Sabalenka per il titolo

Non vuole smettere di stupire Mirra Andreeva, che dopo aver conquistato il titolo di Dubai ha raggiunto la sua seconda finale “1000” consecutiva battendo ancora una volta una Iga Swiatek nervosissima e che ha anche rischiato di farsi squalificare in un momento di pure follia, con il risultato di 7-6 1-6 6-3. Sulla strada dell’enfant prodige russa verso il titolo di Indian Wells ora c’è Aryna Sabalenka, che si è presa la sua rivincita su Madison Keys, stracciata con un netto 6-0 6-1.

Mirra Andreeva batte Swiatek: seconda finale 1000 consecutiva

La partita tra Mirra Andreeva e Iga Swiatek andata in scena nella serata californiana di venerdì 14 marzo a Indian Wells è apparso un vero e propio passaggio di consegne, con la dominatrice delle ultime stagioni che a tratti è sembrata inerme davanti all’enfant prodige russa, che più che sul piano del gioco dei colpi, comunque incredibili, ha sorpreso per la capacità di reggere la pressione nei punti cruciali, gestendoli meglio della polacca.

Punti decisivi che sono costati a Swiatek il primo set, deciso dopo un break e contro break nel nono e decimo game da un tie-break dominato da Andreeva per 7-1. Nel secondo la russa invece mostra ancora tutti i suoi limiti dovuti all’età e cala vistosamente permettendo a Iga di conquistare il parziale per 6-1 e tornare in parità.

Nel terzo però le carte si scombinano nuovamente, e questa volta è Andreeva a partire subito forte e aggressiva, allungando rapidamente sul 4-1 grazie a due break e facendo innervosire sempre più Swiatek, che infatti rischia anche la squalifica in un’occasione. Iga sembra riprendersi per un istante e poter riaprire il parziale con un contro break, ma Mirra non si scompone e chiude sul 6-3 strappandole nuovamente il servizio. Andreeva vola dunque in finale a Indian Wells, la sua seconda consecutiva dopo quella del titolo vinto al WTA 1000 di Dubai.

Follia Świątek, il gesto che le ha fatto rischiare la squalifica

Dicevamo prima del forte nervosismo che ha colpito Swiatek, che aveva sempre fatto dell’aspetto mentale uno dei suoi punti di forza, la quale nel terzo set è stata protagonista di una folle reazione dopo aver perso un punto in battuta. La polacca stava ricevendo una pallina da un raccattapalle, ma invece di prenderla l’ha colpita con forza rischiando di colpire il ragazzino, che infatti si gira per proteggersi per il timore di essere colpito. Una reazione che in caso avesse colpito il raccattapalle sarebbe potuta costare cara a Iga, che quasi certamente sarebbe stata espulsa, come capitato in passato per esempio a Novak Djokovic allo US Open 2020.

Sabalenka si prende la sua vendetta su Keys

Ad attendere e provare a fermare Andreeva, arrivata a 12 vittorie consecutive, in finale a Indian Wells ci sarà Aryna Sabalenka, che in semi si è presa la sua rivincita su Madison Keys, che l’aveva battuta a sorpresa in finale all’Australian Open. La tigre bielorrussa ha demolito la statunitense lasciandole solamente un game (6-0 6-1) e ora cercherà di arrestare l’ascesa di Mirra (battuta in 5 dei 6 precedenti), che segue sempre più le orme di un’altra tigre tennistica, quella Siberiana, la sua fonte d’ispirazione Maria Sharapova.

Indian Wells: il tabellone femminile con i risultati