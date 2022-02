Indian Wells: ci sono Djokovic e 6 Azzurri

09-02-2022 15:02

Gli organizzatori del torneo di Indian Wells, che torna ad essere disputato a marzo dopo lo stop del 2020 e lo spostamento ad ottobre nel 2021, hanno svelato la entry list del Masters 1000 americano.

Nell’elenco figurano i nostri Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Nella lista c’è anche il nome di Novak Djokovic, anche se la presenza del tennista serbo sarà tutta da verificare a causa delle disposizioni Covid. Anche Rafa Nadal è al momento in entry list, ma potrebbe dare forfait per risparmiare le forze in vista della stagione su terra battute.

OMNISPORT