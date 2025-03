Indian Wells, continua la crisi di Flavio Cobolli: ko con la rivelazione Smith. Fuori anche Nardi, Cocciaretto avanza

La prima giornata del tabellone principale a Indian Wells non sorride all’Italia con il romano che esce contro il numero 261 del mondo e rimedia la settima sconfitta di fila, malissimo anche Nardi

Non è stato l’esordio da sogno che l’Italia si aspettava a Indian Wells. Il torneo statunitense comincia con le delusioni azzurre di Flavio Cobolli e Luca Nardi che vengono subito eliminati, l’unica a passare il turno è Elisabetta Cocciaretto che dopo aver vinto il primo set approfitta del ritiro della messicana Zarazua.

Cobolli: settima sconfitta consecutiva

Il 2025 sembrava cominciato nel migliore dei modi per Flavio Cobolli. L’azzurro aveva brillato nella prima competizione della nuova stagione, la United Cup, avanzando la sua candidatura a un’annata da protagonista. Ma le cose hanno preso una direzione sbagliata con Flavio che sembra aver perso fiducia ed essere entrato in crisi di risultati. A Indian Wells arriva il settimo ko consecutivo: stavolta anche con un atleta distante dai primi del mondo.

Contro Colton Smith, numero 261 del ranking ATP, arriva un ko in tre set che fa molto male per il tennista romano e che si va ad aggiungere alle eliminazioni precoci in Messico, a Rotterdam, a Montpellier e agli Australian Open. L’azzurro nelle ultime settimane è stato impanato nel circuito alternativo dell’UTS, una decisione che col senno di poi non sembra essere stata giusta.

Nardi non si ripete, che batosta con Norrie

Indian Wells è un torneo a cui Luca Nardi è particolarmente legato. Il 21enne di Pesaro s era fatto scoprire dal mondo proprio negli Stati Uniti nella scorsa stagione con una clamorosa vittoria ai danni di Novak Djokovic. Quest’anno invece arriva un bruttissimo ko contro Norrie che gli lascia solo tre game. L’azzurro arrivava all’appuntamento nel deserto con ben altre aspettative visto che solo qualche giorno fa ha raggiunto i quarti a Dubai.

Avanza Cocciaretto

Nella notte statunitense l’unica soddisfazione per i colori italiani è quello di Elisabetta Cocciaretto che avanza al secondo turno superando Zarazua. Dopo aver vinto il primo set, l’azzurra ha approfittato del ritiro della messicana che ha accusato problemi fisici. Sfida molto complicata nel prossimo turno visto che per lei c’è la ceca Muchova.

Arnaldi sfida Kovacevic, Sonego contro Goffin

Dopo una prima giornata molto complicata l’Italia vuole rialzare la testa nella giornata di oggi. Nella serata italiana cominciano i match che vedono coinvolti gli azzurri con Arnaldi che se la vede con lo statunitense Kovacevic, Lorenzo Sonego invece sfida il belga Goffin. Sfida complicata per Matteo Gigante che dalle qualificazioni ora trova l’argentino Baez, mentre Darderi prova a chiudere un lungo periodo negativo contro Gaston. Debutto anche per Zeppieri che sfida l’australiano Walton.

