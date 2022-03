Indian Wells, la Osaka in lacrime dopo gli insulti: "Mi ha ricordato la vicenda delle sorelle Williams"

13-03-2022 13:55

Una sofferente Naomi Osaka, dopo la sua sconfitta contro Veronika Kudermetova a Indian Wells, sostiene di essere stata presa di mira da una spettatrice davvero maleducata che le ha ricordato l’abuso che le sorelle Williams hanno subito sempre all’Indian Wells Open.

Osaka è stata addirittura ridotta alle lacrime ed ha perso al terzo turno 6-0 6-4 contro la 21esima testa di serie Veronika Kudermetova a Indian Wells nella giornata di sabato.

Una spettatrice ha urlato “Naomi fai schifo”, nel corso del terzo game del primo set, parziale poi perso per 6-0 dalla Osaka.

Osaka si è avvicinata all’arbitro di sedia per segnalare l’incidente e ha tenuto ulteriori discussioni con il supervisore del campo dopo essere stata insultata di nuovo, chiedendo di espellere la disturbatrice e di poter fare un appello al microfono.

Serena e Venus Williams sono state oggetto di abusi verbali al prestigioso torneo nel deserto californiano nel 2001. Il padre delle leggendarie sorelle, Richard Williams, ha affermato di essere stato abusato in modo razziale a Indian Wells, mentre Venus Williams ha detto di “aver sentito quello che ho sentito (chiaro riferimento a insulti di natura razziale, ndr)”.

L’ex numero uno del mondo Osaka ha detto, mentre cercava di trattenere le lacrime dopo la sua sconfitta:

“Sono stata disturbata altre volte e non mi ha dato fastidio. Ma essere fischiata qui… Ho visto i video di Venus e Serena che venivano fischiate qui e se non li avete mai visti, dovreste guardarli. Non so perché, ma mi è entrato in testa e l’ho rivisto spesso. Voglio solo dire grazie e congratulazioni [alla Kudermetova]”.

Serena Williams ha boicottato la competizione per 14 anni prima di fare il suo ritorno a Indian Wells nel 2015.

OMNISPORT