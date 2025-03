Indian Wells, Medvedev batte Fils davanti al sosia di Sinner e trova Rune: Errani e Vassori speranza azzurra

Il deserto californiano sembra fare bene a Medvedev, che grazie alla vittoria su Fils torna in semifinale in un Masters 1000 dopo quasi un anno. Errani e Vavassori avanza nel doppio misto

Grazie al successo contro un agguerrito Arthur Fils, Daniil Medvedev torna in semifinale a Indian Wells, dove affronterà un altro giocatore che sembra essersi ritrovato dopo mesi di appannamento, ovvero Holger Rune, il quale si è sbarazzato per la prima volta in carriera di Tallon Griekspoor. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori tengono vive le speranze azzurre di un titolo nel deserto californiano.

Medvedev batte Fils (e il vento)

A distanza di quasi un anno, l’ultima risale a Miami nel 2024, a Indian Wells Daniil Medvedev torna in una semifinale di un Masters 1000 e lo fa al termine di una partita durissima contro Arthur Fils, battuto per 6-4 2-6 7-6. A partire meglio è il russo, che grazie a un break in avvio conquista un primo set in cui è sempre stato in controllo. Nel secondo però Daniil subisce il ritorno di Fils, che alza il livello e lo fa piano piano innervosire, ottenendo così due break che gli permettono di tornare in parità.

Il terzo è il set più combattuto e allo stesso dall’andazzo meno prevedibile, complice anche un vento sempre più forte che arriva anche a costringere il giudice di sedia a interrompere il match per qualche istante. Alla fine, dopo due break per parte, a decidere le sorti dell’incontro è stato il tie-break, dove a trionfare è il russo grazie a un errore grossolano di Fils a rete. Al prossimo turno Medvedev se la dovrà vedere con Holger Rune, che ha battuto in due dei tre precedenti.

A osservare Medvedev c’è “Sinner”

Ad attrarre molte attenzioni in questi giorni a Indian Wells c’è stato anche un raccattapalle. Il motivo? Una somiglianza non troppo lontana con niente meno che il numero uno al mondo Jannik Sinner. Certamente il raccattapalle sosia di Sinner non ha compensato l’assenza dell’altoatesino, sospeso fino a maggio dopo l’accordo con la WADA, ma ha comunque strappato qualche sorriso ai fan, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua presenza in campo nel match di Medvedev, che proprio qualche ore prima aveva parlato dell’assenza di Jannik.

Rune batte Griekspoor

Rune sembra essere finalmente tornato ai livelli del 2022 e 2023, quando sembrava dover diventare lui, e non Sinner, il vero rivale di Carlos Alcaraz. Il danese volare lacrima volta in semifinale a Indian Wells grazie alla vittoria su Tallon Griekspoor, che lo aveva sempre battuto nei due precedenti, per 5-7 6-0 6-3.

Indian Wells: il tabellone completo

Errani e Vavassori avanzano nel doppio misto: ultima speranza azzurra

C’è ancora un po’ di Italia in quel di Indian Wells, con Sara Errani e Andrea Vavassori – ultimi azzurri ancora impegnati nel deserto californiano – che da teste di serie numero uno si sono spinti sono giunti in semifinale nel tabellone di doppio misto battendo la coppia composta da Marcelo Arevalo e Timea Babos al super tie break con il risultato complessivo di 6-3 6-7 10-7. Al prossimo turno la coppia campione in carica degli US Open, che ha deciso di stravolgere il proprio torneo di doppio misto, affronteranno Krawczyk/Skupski.