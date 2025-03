Indian Wells, Alcaraz non nasconde la caccia a Sinner: “Il numero 1 verrà dopo”. Per i media USA è lui il volto del tennis

La vittoria di Alcaraz, che ha demolito Dimitrov, riaccende i discorsi sul numero 1 in classifica e sulla rivalità con Sinner. E dai media americani arriva una nuova stoccata a Jannik

Alcaraz non si nasconde, la vittoria di autorità conquistata agli ottavi di finale a Indian Wells contro Dimitrov, lo mette al centro del discorso per il numero 1 in classifica. E i media americani sono pronti a eleggerlo nuovo volto del tennis mondiale.

Alcaraz: “Al numero 1 non ci penso, verrà dopo”

Carlos Alcaraz sembra aver messo definitivamente da parte le delusioni degli ultimi tempi e a Indian Wells sembra aver ritrovato il suo miglior tennis. Contro Dimitrov, lo spagnolo ha dato spettacolo confermando il gran feeling che ha sempre avuto con il torneo che si gioca nel deserto della California.

“In questo momento non sto pensando a tornare al numero 1 in classifica nei prossimi due o tre mesi. Potrebbe crearmi una pressione eccessiva. Come ho detto, sono concentrato solo giorno per giorno e per ogni torneo. Penso a fare le cose per bene e a migliorare alcune cose. I risultati arriveranno e anche il numero 1 in classifica verrà di seguito”.

Il gioco ritrovato

Nel corso della conferenza stampa, lo spagnolo ammette di aver ritrovato il feeling con il suo gioco: “Mi sto sentendo sempre meglio giorno dopo giorno, dopo questo torneo comincerò a pensare a Miami. Se continuo in questo modo i risultati saranno positivi e anche il ranking migliorerà”. Poi conferma il suo amore per il torneo americano: “Qui mi diverto sempre tanto, riesco anche ad andare a giocare a golf ogni giorno”.

Carlos volto del tennis mondiale

Il dualismo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continua a essere argomento di discussione anche ora che il tennista italiano è fuori per doping. E i media americani sembrano pronti già a incoronare lo spagnolo come volto del tennis mondiale. Ha fatto molto discutere infatti l’intervento di Patrick McEnroe, fratello di John, che a Tennis 365, ha letteralmente snobbato Jannik: “Alcaraz è il giocatore più conosciuto al momento. Sinner è un grande giocatore e vincerà ancora molto ma non ha lo stesso appeal dello spagnolo. Carlos non è il numero 1 al mondo ma è un giocatore che la gente vuole vedere”.

Poi dal fratello della leggenda John un’altra piccola stoccata con un paragone un po’ forzato con l’era dei big 3: “Se Federer avesse saltato Indian Wells nel suo periodo migliore sarebbe stato un duro colpo per ascolti e sponsor. Invece Sinner in questo momento non ha ancora quel tipo di popolarità”.

