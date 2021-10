Indian Wells, Norrie sulla finale: “Bello poter vivere una pressione del genere”

17-10-2021 16:46

È una finale inedita quella che andrà in scena a Indian Wells tra qualche ora. Non si sono infatti mai incontrati Cameron Norrie e Nikoloz Basilashvili, rivali per la prima volta proprio in occasione dell’ultimo atto del torneo californiano.

Sullo scontro col georgiano il numero uno inglese, alla vigilia, è parso molto lucido.

“È un avversario che ha molta fiducia, sarà una partita molto complicata. Lui colpisce la palla in modo incredibile con entrambi i fondamentali e si muove bene. Quando è ispirato può battere chiunque. Sarà molto complicato ma non vedo l’ora di giocare” ha detto il numero 26 del mondo, sicuramente motivato dalla possibilità di divenire il primo britannico di sempre a imporsi nel torneo.

“Reputo speciale l’accostamento del mio nome a quello di grandi campioni come Henmann, Murray o Rudeski ma attualmente non è un mio pensiero. L’unica mia riflessione in questo momento è che devo preparare al meglio la partita più importante della mia carriera. È bello poter vivere una pressione del genere” ha chiosato il nativo di Johannesburg.

